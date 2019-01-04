Пенсии по возрасту в Беларуси в 2019 году согласно прогнозу вырастут на 10,8% - Минтруда

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальный темп роста пенсии по возрасту по предварительной оценке за 2018 год составит 107,8%, а по прогнозу на 2019 год - 110,8%. Об этом сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оцениваем, что по итогам 2018 года темп роста пенсии по возрасту составит 107,8%. Динамика сохранится в 2019 году - прогнозируем темп роста 110,8%", - сказала Ирина Костевич.

На конец 2018 года количество пенсионеров в Беларуси составило 2 млн 561,1 тыс. человек (это чуть ниже показателя 2015 года, с которого начался рост числа получателей различных видов пенсии), а численность пенсионеров по возрасту составила 2 млн 102,1 тыс. (при аналогичной тенденции к снижению). "То есть с принятием решения о повышении пенсионного возраста пошло снижение. Это, бесспорно, оказало свое влияние", - отметила Ирина Костевич.

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