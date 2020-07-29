Пенсии в августе выплатят досрочно - Минтруда

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выплата пенсий в августе будет произведена досрочно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что это сделано для "создания пенсионерам удобных условий получения пенсий: минимизации поездок, сокращения социальных контактов".

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.

В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате: на почте и через доставочные предприятия - с 3 августа, через банки - с 5 августа.

Человек сам может выбирать, воспользоваться ли правом досрочного получения пенсии или сделать это в привычный срок.

Ранее в соответствии с указом Президента №232 "О повышении пенсий" с 1 июля в Беларуси произведен перерасчет всех трудовых пенсий - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Всего на выплату пенсий в 2020 году будет направлено более Br13,4 млрд, в том числе на перерасчет по этому указу - Br335 млн.-0-

Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам вырастут с 1 августа БПМ с 1 августа по 31 октября 2020 года установлен в размере Br256,1. Новый БПМ в среднем на душу населения повысился на 3,8% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая по 31 июля нынешнего года.