Пенсионерам с 1 мая предоставят скидку на проезд в электричках

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионеры с 1 мая смогут ездить на электричках за полцены, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-центра Белорусской железной дороги.

Ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ с 1 мая по 30 сентября граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Это предусмотрено указом №176 от 29 апреля 2011 года "О государственной поддержке пенсионеров".

При этом в БЖД обращают внимание, что документом не предусматривается предоставление льготы при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.

Для того чтобы купить билет со скидкой, нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе во время поездки.

Льготные проездные документы можно оформить не только в билетных кассах, но и через терминалы самообслуживания.-0-