Переболел, но все равно прививайся. 7 мифов о прививке: мнение врачей

Массовая вакцинация стартовала в Беларуси еще в прошлом году, но некоторые до сих пор боятся прививаться. Чтобы развеять все страхи и сомнения, а также напомнить о ее важности и пользе, в Гомельской области созданы информационные группы. В их состав вошли специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, областной инфекционной клинической больницы и государственного медицинского университета. Какие мифы им приходится развеивать во время встречи с жителями области, рассказала заместитель главного врача ГУ "Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Ольга Тульженкова.

1. Используемые вакцины подходят не всем, о чем свидетельствует подъем температуры у тех, кто сделал прививку.

Вакцины, зарегистрированные на территории Беларуси, - "Спутник V" производства Российской Федерации и китайская Vero Cell компании Sinopharm. Они эффективны и безопасны. Жители области сейчас прививаются российской вакциной. Очередная партия китайской ожидается в начале сентября. Основная часть медработников Гомельщины прошла вакцинацию в начале января 2021 года российской вакциной "Спутник V". Примерно у 10-15% из них отмечалось повышение температуры примерно в течение суток, максимум двух, то есть состояние после иммунизации не выходило за пределы физиологической нормы. Нормой также принято считать отсутствие температуры и других реакций на вакцину.

2. Тем, кто переболел коронавирусом, не нужно прививаться.

Однозначно привиться следует, даже если вы ранее переболели COVID-19. Это можно делать уже через 3-4 месяца после перенесенного заболевания, которое не является противопоказанием, как и наличие антител, выявленных в ходе экспресс-тестов. При этом Минздрав не дает рекомендаций обследоваться перед вакцинацией на наличие антител. Непривитые переболевшие коронавирусом люди часто заболевают повторно и нередко в более тяжелой форме, поэтому тем, кто болел прошедшей осенью-зимой, обязательно нужно привиться.

3. Вакцины от COVID-19 могут встраиваться - менять ДНК человека.

Ни одна из вакцин против коронавирусной инфекции никак не встраивается в ДНК человека и не взаимодействует с ней.

4. Вакцина негативно сказывается на репродуктивной функции.

Современные вакцины не оказывают негативного влияния на деторождение и возможность забеременеть. Технологии производства такого рода препаратов уже использовались для профилактики других инфекций. Кроме этого, в обеих зарегистрированных в стране вакцинах - российской и китайской - не используется живой вирус.

Врачи советуют планировать беременность и готовиться к ней заранее, предварительно пройдя обследование на наличие инфекционных заболеваний, а также сделать прививку от инфекции COVID-19.

5. Перед прививкой обязательно нужно делать ПЦР-тест.

Тест не нужно делать. Допуская людей к вакцинации, врачи оценивают их состояние, измеряют температуру, опрашивают пациента. Но если есть сомнения и человек говорит, что с ним что-то не так, вакцинация откладывается.

Нельзя прививаться тому, кто является контактом первого уровня. Если человек планирует идти на вакцинацию, он должен в течение 2 недель стараться максимально себя беречь, чтобы не оказаться в инкубационном периоде. Ведь можно заболеть не только инфекцией COVID-19. Например, кишечной инфекцией, тогда силы организма будут тратиться на борьбу с ней, а не на выработку иммунитета от коронавируса.

6. Вакцины не действуют против новых вариантов коронавируса.

Обе вакцины действуют против новых вариантов коронавируса, хотя эффективность может снижаться. Например, при использовании "Спутника V" иммунный ответ вырабатывается на S-белок - белок "шипов" коронавируса, именно там и произошла мутация у дельта-штамма. Однако учитывая, что белок изменился не весь, а только небольшая его часть, антитела, образовавшиеся после вакцинации, по-прежнему узнают вирус и атакуют его. Человек если и заболеет, то в легкой форме.

7. О противопоказаниях: "Я аллергик, у меня была онкология, поэтому не могу прививаться".

Да, есть и противопоказания. Во-первых, вакцинации не подлежат люди, имеющие тяжелые аллергические реакции. Им нужно обсуждать этот вопрос со своим лечащим врачом. В случае легкой аллергии прививка от COVID-19 нужна. Ведь если аллергик вдруг заболеет коронавирусом, нужно будет принимать много лекарств, на которые тоже может быть аллергия, что затруднит лечение.

Во-вторых, нельзя прививаться, когда идет обострение хронических заболеваний. Таким людям нужно переждать и выйти в нормальное благополучное состояние.

В-третьих, нельзя прививаться беременным (не потому, что вакцина негативно действует на плод, а из-за того, что ее влияние в этой области недостаточно изучено).

В-четвертых, прививка противопоказана в случае активной фазы онкологических заболеваний. А вот тем, кто переболел онкологией и находится в состоянии ремиссии, можно и даже нужно делать прививку от COVID-19. Поскольку онкологические заболевания часто носят хронический характер, коронавирус может спровоцировать их обострение.

Вакцинация особенно показана тем, у кого сахарный диабет, артериальная гипертензия, различные заболевания сердца, а также лишний вес. Часто у таких людей заболевание COVID-19 протекает тяжело.

Более 1,62 млн белорусов получили первую дозу вакцины. Из них более 1,33 млн завершили курс вакцинации. Полный курс вакцинации в ходе реализации национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19 населения Беларуси прошли 78,5% медицинских работников, 62,6% работников учреждений социального обслуживания и 44,5% работников учреждений образования.

Как показали первые встречи, у многих присутствовавших на них не оставалось сомнений, что прививаться от инфекции COVID-19 нужно! От вакцины двойная польза: она способна защитить от COVID-19 привитого человека, а также его окружение. Таким образом создается коллективный иммунитет, что существенно сокращает количество вируса, способного распространяться среди людей.

Как будем учиться?

Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения разработало временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Рекомендации вводятся на сентябрь - октябрь 2021 года. В последующем планируется актуализировать проводимые мероприятия с учетом особенностей течения эпидемиологического процесса COVID-19 в организованных коллективах.

Предлагается определить ответственных лиц в органах исполнительной власти, учреждениях образования, оздоровления; обратить особое внимание на соблюдение принципа социального дистанцирования; организовать проведение пропускного фильтра; создать необходимые условия для соблюдения правил личной гигиены. Рекомендуется также организовать достижение максимального охвата вакцинацией против COVID-19 среди работников, ограничить проведение культурных, физкультурно-спортивных и других мероприятий, которые позволят снизить риск распространения инфекции в коллективе.

Как сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, это основные мероприятия, на которые следует обратить внимание в сентябре - октябре, чтобы снизить риск занесения и распространения инфекции COVID-19 при организации учебного процесса.

Начальник отдела заметила, что выполнение этих рекомендаций во многом зависит от имеющихся условий. "Есть школы, в которых можно обеспечить социальное дистанцирование и рассадить детей за парты по одному, в каких-то школах это невозможно сделать. Но для этого мы, в принципе, говорим родителям, что они могут просить своих детей носить маски. Если родители будут это рекомендовать детям, педагоги должны наблюдать и помогать соблюдать масочный режим: проводить замену масок и т.д. в соответствии с нашими рекомендациями", - пояснила Инна Карабан.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-