22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень административных процедур в электронном формате будет значительно расширен, заявила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

"Вопросы административных процедур являются одним из ключевых и важнейших направлений взаимодействия государства с населением. С 2018 года на Министерство юстиции возложена задача по общей координации деятельности государственных органов, государственных организаций и служб "Одно окно" в их работе с населением. Это достаточно многогранная, сложная функция, которая включает в себя все аспекты отраслевого и общего законодательства об административных процедурах, его совершенствования. Но в том числе и регулирования цифрового взаимодействия государства с населением", - рассказала Наталья Филиппова.

По ее словам, службы "Одно окно" сегодня достаточно хорошо зарекомендовали себя в работе с населением. "Деятельность этих служб обеспечена программным комплексом "Одно окно" во взаимодействии с Национальным центром электронных услуг. Достаточно серьезно мы работаем совместно в этом направлении. Центр обеспечивает техническое сопровождение этого комплекса, Министерство юстиции дает правовые основы для того, чтобы комплекс постоянно совершенствовался и актуализировался. В первую очередь речь идет о приеме документов, подготовке формирования запросов и направлении этих запросов в государственные органы", - отметила замминистра.

Наталья Филиппова напомнила, что с 2017 года законом "Об основах административных процедур" предусмотрен прием заявлений от граждан в электронном виде. "Единой точкой доступа определен единый портал электронных услуг. Нельзя сказать, что это многочисленное количество процедур, которые возможно осуществлять в электронном формате. Но сегодня это 50 процедур, - подчеркнула она, - и уже Министерством юстиции подготовлен проект постановления о дополнении перечня еще 16 процедурами. И это как раз тот формат, к которому мы идем и который постоянно будем развивать, расширять и включать все большее количество процедур, которые будут осуществляться в электронном виде гражданами при использовании определенных средств доступа - это либо электронная цифровая подпись либо уникальный идентификатор. И то, и другое можно получить в Национальном центре электронных услуг либо в службе "Одно окно", если мы говорим об уникальном идентификаторе".

28-29 апреля в Минске состоится первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства, бизнеса, граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. Работа форума будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены вопросам построения электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

"В целом что мы ждем от форума? Это, конечно, в первую очередь обмен опытом и достижениями. Рассказать о том, что в Беларуси достигнуто в этом направлении. В то же время обсудить определенные трудности. Но как раз таки благодаря форуму, возможно, мы выйдем на несколько иной уровень общения и найдем какое-то дополнительное взаимодействие, контакты с коллегами и будем продвигать быстрее эти темы", - заключила замминистра.

В форуме примут участие представители государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн. Для получения ссылки на трансляцию необходимо пройти регистрацию на мероприятие на сайте www.gbcforum.by.

Организаторы форума - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-