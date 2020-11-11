Перечень беспошлинных товаров для борьбы с COVID-19 дополнят медицинскими морозильниками и термосумками

11 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Перечень товаров, которые разрешено ввозить беспошлинно на территорию Евразийского экономического союза для борьбы с COVID-19, планируется дополнить медицинскими морозильниками и термосумками. Об этом сообщила сегодня во время онлайн-брифинга помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На общественном обсуждении сейчас находится проект решения Совета ЕЭК о внесении изменений в перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - сказала Ия Малкина. - Напомню, что такие товары освобождаются от ввозной таможенной пошлины. Список предлагается пополнить медицинскими морозильниками, лабораторными термосумками и другими необходимыми позициями".

Общественное обсуждение проекта решения продлится до 15 ноября. "Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК 20 ноября", - уточнила Ия Малкина.-0-