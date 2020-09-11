Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы - Ян Цзюнь

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы, за антибелорусскими санкциями последуют антикитайские. Такое мнение во время видеоконференции "Белорусско-китайские отношения в условиях современной геополитической турбулентности" высказал директор Центра изучения Беларуси при Сычуаньском университете иностранных языков Ян Цзюнь, сообщает БЕЛТА.

"Китайская позиция в отношении Беларуси открытая: смена власти в стране возможна только конституционным путем, отсекая любую возможность иностранного вмешательства в белорусские дела. Важно, чтобы в стране наступил мир и шло развитие экономики. Это вполне соответствует пяти принципам мирного сосуществования, выдвинутым Китаем в 1954 году", - сказал Ян Цзюнь.

По его словам, в постглобальный период глобальное сотрудничество становится более важным и необходимым. "Перед Беларусью и Китаем стоят общие угрозы. За антибелорусскими санкциями последуют антикитайские. Мы не боимся и активно к этому готовимся", - добавил директор центра.-0-