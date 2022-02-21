Передавалась информация, как одеваться и вооружаться. СК о методичках деструктивных ресурсов

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления участниками протестов 2020 года совершались по методичкам деструктивных информресурсов, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник отдела следственного управления УСК по Минску Руслан Борисенко, сообщает БЕЛТА.

"Документировались ресурсы, что подталкивали граждан к преступлениям. Через ресурсы передавалась информация, как одеваться, вооружаться, какие действия совершать в отношении милиции. Были методички, алгоритмы действий. И граждане по ним совершали преступления", - рассказал Руслан Борисенко.

В эфире телеканала отметили, что начинающие или уже успешные журналисты стали лакомым куском для западной пропаганды: "хочешь набраться опыта - милости просим в гости к европейским и американским коллегам. Сначала виртуально, потом и реальные поездки".

"Были установлены лица, которые ездили на лекции, семинары. Их проводили спикеры из тех стран, у кого уже были цветные революции. Вырисовывались граждане, которые с периодичностью и финансированием из определенных источников обучались, приискали средства и объединяли подобных им граждан", - обратил внимание начальник отдела следственного управления УСК по Минску.

Цель деструктивных ресурсов, отметили в телеэфире, - представить государство главным врагом, а абсолютную анархию и вседозволенность подать как правила настоящей свободной жизни.

"Людям внушалось, что они действуют законно, правильно, что это их право - нарушать другие права. Что они обязаны это сделать для благой цели, ради будущего государства", - заключил Руслан Борисенко.-0-