Переезжаем в "Вену": квартиры в новом доме Minsk World – от 2600 рублей за метр

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Вена неоднократно признавалась самым комфортным городом для жизни в мире по версии сразу нескольких авторитетных рейтингов.

Блистательная австрийская столица вдохновила архитекторов многофункционального комплекса Minsk World на создание одноименного дома в квартале "Центральная Европа". Такого же роскошного и одновременно комфортного.

Квартал "Центральная Европа" - идеальное место для тех, кто хочет оставаться в эпицентре городской жизни. Все самые важные и яркие объекты комплекса расположатся через дорогу – Международный финансовый центр, самый крупный в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall и огромный городской парк. Жители дома "Вена" смогут наслаждаться живописными пейзажами прямо из окон своих квартир.

Архитекторы шутят, что этот квартал – "настоящая конфетка" для тех, кто ценит комфорт европейского уровня. Важный момент: в отличие от жизни в центре любой столицы, где шумно и многолюдно, здесь будет тихо и спокойно. Дома в квартале "Центральная Европа" запроектированы на значительном расстоянии друг от друга, в окружении деревьев и цветов.

Территория вокруг дома – коктейль из городской энергии и загородного спокойствия

Что касается квартир, архитекторы дома "Вена" подготовили для клиентов большой выбор вариантов. Все квартиры - со свободной планировкой и панорамными окнами, но в зависимости от своих предпочтений клиенты смогут выбрать недвижимость на первом этаже с отдельными входами, на втором – с террасами, на третьем – с "французскими" балконами, а на остальных – с остекленными и открытыми балконами и лоджиями. При этом, проектировщики разрабатывали по несколько вариантов планировок и проверяли каждую квартиру, чтобы в нее помещался необходимый набор мебели. Именно поэтому их так легко перепланировать и объединять. Получить первичную консультацию дизайнеров застройщика и задать все интересующие вопросы можно абсолютно бесплатно.

Так выглядит лобби дома "Вена"

Кроме основных функциональных характеристик, стоит отметить еще одну, не менее важную. Дом "Вена" выглядит очень эффектно: декоративная отделка имитирует разноцветную кирпичную кладку, которую подчеркивают белые балконы и остекленные лоджии.

Дом "Вена" - первая новостройка в квартале "Центральная Европа", где можно купить недвижимость. Сдать его планируется во второй половине 2021 года, это значит, что совсем скоро первые жильцы смогут переехать в новые квартиры.

Сдача дома запланирована на вторую половину 2021 года

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Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее.

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