Пересмотр взносов в ФСЗН будет зависеть от роста зарплаты работников

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос изменения взносов в Фонд социальной защиты населения рассматривается, но будет зависеть от роста заработной платы. Об этом сообщила журналистам управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, комментируя ранее звучавшие предложения по пересмотру существующих отчислений, передает корреспондент БЕЛТА.

"Система социального страхования не статичная, мы постоянно проводим расчеты, анализируем информацию. Вопросы по увеличению нагрузки на работника поступают, их рассматриваем. Но о сроках пока говорить рано. Ключевой момент - обязательно должна быть адекватно повышена заработная плата, чтобы реально располагаемый доход не уменьшился. Это самое главное", - сказала Наталия Павлюченко.

Она добавила, что тема изучается комплексно, как и другие предложения по повышению эффективности системы.