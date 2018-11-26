Перевозчики будут под пристальным контролем ГАИ при проверке готовности к зиме

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время проводимой ГАИ проверки готовности водителей и транспорта к зимней эксплуатации под пристальным контролем Госавтоинспекции будут перевозчики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Госавтоинспекции сказал, что с 26 ноября по 6 декабря проводится республиканская профилактическая акция для предупреждения и профилактики ДТП в зимний период. Сотрудники ГАИ выступят в коллективах и автотранспортных организациях, напомнят владельцам машин о правилах безопасности на зимней дороге. "Те организации, которые занимаются перевозкой людей, будут под пристальным контролем ГАИ. Водители и юрлица сами заинтересованы в том, чтобы вовремя сменить резину", - отметил Станислав Соловей.

Он также подчеркнул, что водителям необходимо следить за тем, чтобы достаточная высота протектора была на каждой оси авто. "На практике происходит, что, если шины на одной оси износились, то водитель покупает и ставит новую резину на ведущую ось. В основном это переднеприводные авто. Получается, что в случае какой-то ситуации водитель начинает жать на педаль тормоза. Передние шины в таком случае тормозят хорошо, а задние начинают скользить. И в итоге автомобиль разворачивает. Это одно из самых типичных ДТП. Поэтому водителям стоит обращать внимание на то, чтобы на каждом колесе был примерно одинаковый износ шин", - сказал Станислав Соловей.

Требования правил дорожного движения предусматривают с 1 декабря по 1 марта обязательное оборудование транспортных средств зимними шинами. С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС начнут проводить рейды. Правоохранители проверят, как водители подготовили свои автомобили к зимней эксплуатации.

Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. При покупке необходимо обращать внимание на маркировку шин. Шины должны быть промаркированы знаком в виде горной вершины с тремя пиками и со снежинкой внутри нее либо знаками М+S, M&S, M.S, MS или All seasons. При этом остаточная высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм. За участие в дорожном движении без зимних шин предусмотрена административная ответственность - предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (1 БВ сейчас составляет Br24,5).-0-