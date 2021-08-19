Перспективы развития системы образования обсудят на республиканском педагогическом совете

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Республиканском педсовете будут обсуждены перспективы развития национальной системы образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования."В национальной системе образования есть добрая традиция: в канун нового учебного года проводить августовские совещания педагогических работников, в ходе которых актуализируются основные направления работы, уточняются подходы в решении насущных задач, обобщается накопленный опыт. Не станет исключением и этот август. Во всех регионах республики состоятся педагогические советы.Но самым масштабным и значимым форумом для всей системы образования станет Республиканский педагогический совет, который пройдет 23-24 августа в Минске. Около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза обсудят стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года", - рассказали в Минобразования.23 августа будет организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассмотрят современные подходы к повышению качества дошкольного образования, общего среднего образования, развитие профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования. Кроме того, в центре внимания - развитие инклюзивного образования, актуальные аспекты социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, развитие системы послевузовского образования, совершенствование подготовки педагогических кадров.Республиканский педсовет продолжит свою работу 24 августа на пленарном заседании. Его участники смогут ознакомиться с выставкой эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, новинками учебной и учебно-методической литературы, с образовательными ресурсами и технологиями в сфере образования.В пресс-службе отметили: планируемые изменения в отрасли, выносимые на форум, заложены в принятом в первом чтении проекте кодекса об образовании и проекте концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года. Эти документы разработаны с учетом решений VI Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.Широкое обсуждение проекты этих документов прошли в различном формате с участием руководства Министерства образования на десятках диалоговых площадок в регионах, на парламентских слушаниях в Палате представителей, на заседаниях экспертно-консультативного совета в Совете Республики, общественно-консультативного совета при Министерстве образования, рассмотрены Республиканским советом ректоров, общественными молодежными объединениями."Напомним, что основные направления развития сферы образования были определены 24 августа 2017 года на пленарном заседании первого Республиканского педагогического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем выступлении глава государства обозначил главные принципы развития отечественного образования, акцентировав внимание на государственной поддержке, социальной справедливости и равном доступе к образованию. Тогда участники форума обсудили и приняли Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды", - отметили в ведомстве.На нынешнем Республиканском педсовете определят основные направления работы сферы образования, приняв за основу Концепцию развития системы образования до 2030 года. Сегодня важно работать над повышением качества национального образования на всех его уровнях и ступенях. Для чего предпринимаются комплексные меры, включающие развитие смешанных форм обучения, сочетающих традиционное обучение с дистанционными формами; применение разнообразных методик обучения; вариативность учебных планов в соответствии с запросами обучающихся; самостоятельность учреждений образования в формировании учебных программ и выборе учебных пособий на конкурсной основе; формирование необходимых компетенций у педагогов; создание современной цифровой образовательной среды; академический обмен; разработку и внедрение эффективных механизмов финансирования системы образования; выработку согласованных подходов к оценке качества образования через систему международных программ и развитие независимых форм оценки и другое. "Все это послужит выполнению важнейшей задачи образования - формированию высоконравственной личности, обладающей развитым чувством патриотизма, ответственности за свою судьбу и судьбу страны", - добавили в Минобразования.-0-