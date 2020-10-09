Перцов: белорусским госСМИ надо скорректировать свою работу адекватно новым вызовам

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские государственные средства массовой информации должны скорректировать свою работу адекватно новым вызовам. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас есть большой недостаток: наша государственная журналистика немного беззубая. Мы стараемся быть корректными, воспитанными. Может быть, где-то это делаем зря. Может быть, не то время, чтобы сейчас оставаться таковыми - потом вернемся в эти хорошие стандарты белорусской журналистики. Но пока нужно несколько корректировать нашу журналистскую работу адекватно вызовам", - сказал Владимир Перцов.

Председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев также считает, что государственные СМИ должны быть более зубастыми, особенно в новых медиа. Он рассказал и о готовящемся проекте БСЖ в этой сфере.

"Мы бы хотели сконцентрировать информационные потоки на базе крупных цифровых редакций. Не чтобы одна районка сражалась на своем достаточно ограниченном информационном поле в Telegram, Facebook или YouТube со всем окружающим миром, а чтобы такие районки становились донором, источником информации, а уже крупный медиаресурс (городской, областной - не имеет значения, у кого лучше получается) был аккумулятором и генератором новых позиций, идей и статей", - отметил Андрей Кривошеев.-0-