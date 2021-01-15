Перцов: когда создается управляемый хаос, все можно скупить по дешевке

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Когда создается управляемый хаос, все можно скупить по дешевке. На это обратил внимание директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Когда создается управляемый хаос, все можно скупить по дешевке: банки, отрасли и целые государства. Что успешно происходит при каждой "цветной революции", - отметил Владимир Перцов.

По его мнению, инструментами по созданию такого управляемого хаоса являются в том числе средства массовой информации и крупные социальные сети. "Любая точка зрения, которая отличается от их редакционной политики, подлежит уничтожению, цифровой коме", - обратил он внимание.

"Вам не кажется, что вы сформулировали редакционную политику "Тут бая" сейчас? Причем гениально и точно", - ответил на реплику коллеги директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.-0-