Перцов: мы должны бороться за каждого читателя

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны бороться за каждого читателя, иначе станем просто невостребованными. Такую точку зрения высказал министр информации Владимир Перцов на пленуме правления Белорусского союза журналистов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Идет трансформация журналистики. И насколько адекватно мы будем воспринимать эти изменения и адекватно на них реагировать, от этого и зависит успех нашей белорусской журналистики. Будем ли мы оставаться лидерами и влиять на общественное мнение и сознание людей, будем ли мы формировать мнение или же мы будем глотать пыль? Мы трансформировались - и это основной посыл сегодня. Мы сначала не отреагировали должным образом на все современные вызовы журналистики. Четыре года назад Президент, выступая на большом форуме, сказал, что СМИ меняются, но тогда мы не особо понимали, как именно они будут меняться", - сказал министр.

По его словам, за это время от фактов и комментариев классическая журналистика перешла в несколько другую плоскость. "Сейчас появился интернет, и орудием для любого журналиста стал мобильный телефон. И любой человек с образованием или без может считать себя журналистом, появилась так называемая гражданская журналистика. Что она нам принесла? В первую очередь гражданская журналистика принесла нам скорость подачи материала, оперативность. Однако мы получаем другой вызов - конкуренция интереса. Мы должны бороться за каждого читателя, иначе мы станем просто невостребованными. Надо понимать, что СМИ для всех не бывает, поэтому мы должны сегментировать потребности целевой аудитории и работать для нее", - отметил Владимир Перцов.

В свою очередь председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев высказал несколько основных тезисов, определяющих сегодня повестку отечественной журналистики.

"Мы непрерывно боремся за суверенную политику, за свое гражданское общество, а происходит это в условиях гибридной, информационной войны. Причем главным фактором успеха любой редакции являются не технологии и технологическая база, не ресурсы и не деньги, которыми обладает редакция, а именно человеческий капитал: качество работы, патриотизм, креативность, профессионализм, гражданская позиция тех журналистов, которые ведут эту информационную войну и существуют в условиях информационной войны, - подчеркнул он. - Еще один фактор - возврат к традиционным источникам проверенной и достоверной информации: печатным СМИ, радио, телевидению, интернет-порталам или аккаунтам и тем новым медиа, которые создают наши классические СМИ. Этот процесс идет во всем мире. Мы должны воспользоваться этим "камбэком", чтобы нарастить свою аудиторию, не потеряв доверия своего нового читателя. Нельзя забывать и про формирование аудитории вокруг редакции и любого талантливого журналиста".-0-