Перцов: отработанные на Беларуси политтехнологии внешние силы будут затем использовать против России

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешние силы отрабатывают на Беларуси свои политические технологии и приемы, чтобы их в дальнейшем использовать против России. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если в целом рассматривать вектор политической технологии в этой избирательной кампании, то там прослеживаются все те же самые приемы и во многом реализаторами являются те же самые силы, которые подобные сценарии еще не так давно прокручивали и в России против российского президента. Мне кажется, что, отработав какие-то механизмы - удачные или неудачные - здесь, они будут их применять и для свержения конституционного строя в России", - считает Владимир Перцов.

Участники "Клуба редакторов" также обсудили, как идет разбирательство по задержанию в Беларуси членов ЧВК "Вагнер". Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук констатировал, что сейчас эта история обрастает многочисленными домыслами и теориями, но факт налицо - под Минском задержана группа людей, имеющих боевой опыт. Руководители СМИ выразили надежду, что Беларуси, России и Украине удастся разобраться в произошедшем, отметив, что уже состоялись телефонные разговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Это очень важный посыл всему белорусскому и российскому обществу: наши российско-белорусские отношения по-прежнему крепки, и руководители всегда найдут возможность обсудить любую проблему", - прокомментировал беседу лидеров Беларуси и России главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович.-0-