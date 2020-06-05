Перцов: стабильность в белорусском обществе не дает работать протестным технологиям

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стабильность в белорусском обществе не дает работать протестным технологиям. Такое мнение директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов выразил в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Протестные технологии не работают в чистом виде, потому что в обществе (белорусском. - Прим. БЕЛТА) есть стабильность в отличие от государств, где эти революции прошли хорошо для их устроителей, естественно, не для народа. Поэтому пытаются привлечь людей, у которых есть авторитет. Чем коварнее ложь, тем в нее больше верят", - высказался Владимир Перцов о ряде фейков, появившихся накануне в интернете.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщили, что экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков якобы подписался за выдвижение одного из потенциальных кандидатов на выборах. Комментируя эту информацию БЕЛТА, он заявил, что его именем пытаются манипулировать на фоне проходящей в стране электоральной кампании.

Министр информации Игорь Луцкий считает, что попытки отдельных людей привлечь новых лидеров мнений, в том числе состоявших на государственной службе, говорят о том, что у них нет своих лидеров мнений. "Они готовы только жесткими методами, популизмом попытаться забрать доверие у людей", - считает он.

"Это не работает, - обратил внимание Владимир Перцов. - Маргиналы - они же не идейные, они никаких политических взглядов не оставят. Для них главное - либо нахапать потом (грабежом, убийством и насилием), либо заплатить сейчас".-0-