Первая аттестация специалистов в сфере ЖКХ прошла в Беларуси

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая профессиональная аттестация специалистов в сфере ЖКХ прошла сегодня на базе Государственного центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Жилком": восемь специалистов и один председатель товарищества собственников проверили свои теоретические и практические знания. Об этом БЕЛТА сообщили в Минжилкомхозе.

Профессиональная аттестация в сфере ЖКХ - сравнительно новое явление в отрасли, но актуальное: развитие технологий и постоянное обновление законодательной базы требуют совершенствования знаний и умений. Нововведение предусмотрено директивой №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны" и постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства №5 "О мерах по реализации постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 года №187".

Теперь перед назначением на руководящую должность или должность специалиста в организациях ЖКХ, избрании гражданина председателем ТС и ЖСПК необходимо пройти профессиональную аттестацию. Она проводится по 6 областям, каким именно - определяется исходя из сферы деятельности предприятия, а не должности сотрудника или претендента на должность. Кто-то будет тестироваться по всем областям, а кто-то по одной.

Директор ГЦ "Жилком" Екатерина Горбачева отметила, что постановление министерства не определило требования к форме собственности организаций, которые оказывают или предоставляют жилищно-коммунальные услуги.

Ознакомиться с порядком проведения аттестации, необходимыми документами для подачи заявления, стоимостью и другой информацией можно на официальном сайте jilkom.by.-0-