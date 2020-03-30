30 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первая гуманитарная специальность появится в Белорусско-Российском университете в Могилеве в новом учебном году. Об этом БЕЛТА сообщили в администрации высшего учебного заведения.

В 2020-2021 учебном году вуз начнет готовить бакалавров по направлению "Зарубежное регионоведение" (профиль "Европейские исследования"). Специалисты, окончившие обучение, получат дипломы образца Российской Федерации.

"В России этот профиль - один из самых востребованных и популярных среди абитуриентов. В Беларуси есть аналог данной специальности - "Лингвострановедение". Обучение на этом направлении предполагает всестороннее изучение внутри- и внешнеполитических явлений и процессов в странах Европы, социально-экономических и культурно-исторических основ европейского региона. Кроме того, студенты будут изучать два иностранных европейских языка", - отметили в вузе.

Выпускники нового направления смогут работать в международных организациях различного уровня и характера: государственных ведомствах, центральных и региональных органах государственной власти и управления, белорусских и российских бизнес-структурах, некоммерческих и общественных организациях, поддерживающих международные связи.

Для поступления на новую специальность абитуриентам необходимо сдать три экзамена. Для сдающих централизованное тестирование - русский или белорусский язык, историю Беларуси и иностранный язык. Для тех, кто сдает ЕГЭ, - русский язык, историю и иностранный язык.-0-