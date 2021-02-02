2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ. Десять одаренных школьников со всей Беларуси по 23 февраля пройдут подготовку по направлению "зеленая химия" на химическом факультете вуза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Это школьники 9-11-х классов из Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей и Минска. На протяжении трех недель ребята будут осваивать навыки химического эксперимента и познакомятся с направлением "зеленая химия". Старшеклассники изучат безопасные способы синтеза, узнают о "зеленых" растворителях и возобновляемых источниках сырья и энергии, способах и приемах очистки вод, получении полимерных биоразлагаемых пленок", - рассказали в пресс-службе.

Преподаватели БГУ обучат ребят работе с научными материалами и составлению тематического проекта. Им расскажут о процессе сбора, анализа и обработки необходимой литературы для исследований, особенностях научно-технических экспериментов, правилах оформления и публичной презентации научных результатов. Итогом обучения станет защита подготовленного под руководством преподавателей БГУ проекта. Авторов лучших работ пригласят для обучения повторно.

Для школьников также подготовлены общеобразовательные, спортивные и культурные мероприятия, экскурсии на профильные предприятия и в научно-исследовательские учреждения.

Национальный детский технопарк создан 1 января 2021 года. Его деятельность направлена на выявление и развитие у учащихся способностей к научно-исследовательской и изобретательской деятельности. Обучение в учреждении проводится по трем направлениям: "зеленая химия", "робототехника" и "информационные и компьютерные технологии". Реализуются они на базе БГУ, БНТУ и БГУИР соответственно. Отбор для обучения в Национальном детском технопарке проводился в три этапа. Ребята представили исследовательский проект, прошли тестирование и собеседование.-0-

Фото БГУ