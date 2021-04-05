Первая встреча из цикла мотивационных тренингов Алексея Талая прошла в центре для детей-инвалидов

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов сегодня состоялась встреча с известным общественным деятелем, паралимпийцем, мотиватором, рекордсменом мира и Европы по плаванию Алексеем Талаем. Тем самым дан старт мероприятиям в соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве между Благотворительным фондом Алексея Талая и Министерством труда и социальной защиты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Алексей Талай посетил этот центр впервые. Встреча началась с показа мотивационного фильма о судьбе Алексея, а продолжилась интересным и очень важным для ребят и их родителей общением. В мероприятии участвовал также заместитель министра труда и социальной защиты Иван Лавринович.

"Рассказ Алексея о его жизненной позиции, успехах в делах, о семейных ценностях, силе духа и целеустремленности цепляет любого. Ребятам он дает возможность поверить в себя, а их родителям - силы и уверенность. Все однозначно отметили, что от Алексея можно буквально зарядиться позитивом. Ребята были рады такому живому общению, делились с гостем своими проблемами, спрашивали советов", - рассказали в Минтруда.

Эта встреча дала старт серии мотивационных тренингов Алексея Талая с людьми с инвалидностью в учреждениях социального обслуживания. Такие встречи запланированы в рамках подписанного в марте текущего года соглашения между Министерством труда и социальной защиты и Благотворительным фондом имени Алексея Талая, целью которых является адресная поддержка инвалидов и их мотивация к достижению поставленных целей.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан в рамках реализации программы Президента "Дети Беларуси" в 2000 году. Центр является подведомственным учреждением Минтруда и соцзащиты. Здесь оказывают комплексную медико-социальную реабилитацию детям-инвалидам с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых является нарушение опорно-двигательного аппарата.

Единовременно центр может принять на реабилитацию 120 детей от 3 до 18 лет - в год выходит порядка 1,3 тыс. детей. За 20 лет деятельности учреждения более 21 тыс. детей со всей республики прошли реабилитацию на бесплатной основе. Внедрение новых методик позволяет добиться хороших результатов. В более 98% случаев состояние маленьких пациентов улучшается, инвалидность за последние 5 лет снята у 59 детей.-0-