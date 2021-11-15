Первичка БСЖ Совета Республики объявила среди работников сбор гуманитарной помощи для беженцев

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первичная организация Белорусского союза женщин Секретариата Совета Республики объявила сбор гуманитарной помощи среди работников-женщин. Такая информация размещена в Telegram-канале верхней палаты парламента, сообщает БЕЛТА.
Теплые вещи, одеяла и подгузники будут переданы в отделение Белорусского Красного Креста для направления в составе гуманитарного конвоя во временный лагерь лиц, ищущих убежища и находящихся на белорусско-польской границе.
"Каждая из наших неравнодушных женщин надеется на скорейшее разрешение ситуации на границе", - говорится в сообщении.-0-