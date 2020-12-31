Первичная организация БСЖ создана в Совете Республики

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошло собрание женского актива Совета Республики и его секретариата, на котором принято решение о создании первичной организации общественного объединения "Белорусский союз женщин". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан и 25 женщин - работниц секретариата Совета Республики.

"Канун Нового года - прекрасное время для замечательной инициативы женщин Совета Республики и его секретариата - активно включиться в работу Белорусского союза женщин и в качестве первого шага - создать первичную организацию", - отметила Наталья Кочанова.

В настоящее время в союзе состоят более 140 тыс. женщин, действует свыше 4 тыс. первичных организаций. Их основная цель - повышение роли женщин в жизни страны, активное всестороннее участие в реализации задач построения сильной и процветающей Беларуси.

"Женщины Совета Республики и его секретариата готовы внести свои предложения, инициативы и идеи для более активного участия в решении задач государственного управления, социальных и экономических вопросов, формировании гражданского общества", - подчеркнула Наталья Кочанова.

Елена Богдан в своем выступлении кратко остановилась на истории и основных направлениях деятельности Белорусского союза женщин, проинформировала о ходе формирования первичных организаций союза, завершении оформления объединенной структуры БСЖ органов внутренних дел, а также инициативе создания объединенного союза женщин республиканских органов государственного управления.

В ходе собрания сформированы рабочие органы первичной организации, председателем избрана Тамара Леончик - заместитель начальника управления по обеспечению деятельности Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Секретариата Совета Республики.-0-