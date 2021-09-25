Первое электроралли Minsk ELECTRO-2021 стартует сегодня на полигоне НАН

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое электроралли Minsk ELECTRO - 2021 стартует сегодня на Республиканском полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Программой предусмотрены выставка электротранспорта и компонентной базы, выпускаемых отечественными производителями, старт соревнований электромобилей, а также катание на персональном электротранспорте для посетителей и гостей. Планируется, что на выставке научно-технических разработок в области электротранспорта представят свою серийно выпускаемую продукцию и пилотные проекты Минский автомобильный завод, "Белкоммунмаш", "БЕЛДЖИ", приборостроительный завод "Оптрон" и ОАО "Витязь".

Компоненты силовой установки для отечественных электромобилей представят "Могилевлифтмаш", завод "Измеритель" и Объединенный институт машиностроения НАН, который сегодня является ведущим научно-техническим центром Беларуси в области электротранспорта.

Центр контраварийной подготовки предоставит желающим возможность проверить навыки вождения в условиях заноса на тренажерной системе Drift-Car.

Организаторами электроралли выступают Национальная академия наук, Министерство транспорта, Объединенный институт машиностроения НАН, Белорусская автомобильная федерация и Центр контраварийной подготовки.-0-