Первому выпуску БНТУ по программе "Криптовалюты и деривативы" вручены дипломы

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первому выпуску Института повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского национального технического университета по программе "Криптовалюты и деривативы" сегодня вручены дипломы о переподготовке на уровне высшего образования. Торжественное мероприятие состоялось в "Виктория Олимп Отель", передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на мероприятии присутствовали 44 выпускника, но всего по программе обучение прошли 63 человека. Им присвоена квалификация специалист-аналитик рынка ценных бумаг, а также вручен именной значок с гравировкой биткоина и надписью "БНТУ-2019".

Как отметил разработчик специализации "Криптовалюты и деривативы" профессор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Леонид Желтонога, БНТУ первым в Беларуси начал подготовку таких специалистов. "Мы готовим особых специалистов, которые обладают определенными навыками работы на финансовых рынках, в том числе криптовалют, и одновременно знают технологию блокчейн, ее структуру и потенциал. На этом и построено обучение. Мы и дальше будем его продолжать, реагируя на спрос и потребности рынка", - рассказал он.

К слову, обучение проходит не только в аудиториях. "Мы организуем для наших слушателей семинары, тренинги, хакатоны, различные игры", - сказал Леонид Желтонога.

Как подчеркнула методист курса Людмила Янчевская, первый выпуск показал, что на белорусском рынке есть и сохраняется спрос на подготовку таких специалистов. "Отрадно, что не только физические лица, но уже организации проявляют интерес и обращаются к нам с просьбой провести у них обучение по данной тематике, - рассказала она. - Чтобы подготовить специалистов такого уровня, необходимы прогрессивные преподаватели-практики. Мы провели это обучение, привлекая не только преподавателей наших кафедр, но и специалистов-практиков, программистов-разработчиков".

Людмила Янчевская добавила, что на переподготовку приходят люди с высшим образованием и теоретическими базовыми знаниями. "Естественно, в своей деятельности они сталкиваются с определенными вопросами и хотят практических советов и помощи, которые мы успешно стараемся им предоставлять", - резюмировала она.

Набор слушателей, заинтересованных в криптоэкономике, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ открыл в 2018 году. Пройти обучение могут студенты старших курсов, а также специалисты с высшим образованием. Обучение проводится заочно в рамках программы переподготовки по специальности "операции с ценными бумагами". Срок обучения - 1 год 8 месяцев, условие приема - собеседование.-0-