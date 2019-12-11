11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые елочные базары заработают в Беларуси 20 декабря, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в пресс-центре БЕЛТА.

"В канун рождественских и новогодних праздников лесохозяйственные учреждения страны традиционно предлагают белорусам посетить елочные базары. В этом году новогодние деревья, выращенные специалистами лесхозов, можно будет приобрести более чем на 1,1 тыс. торговых точек. Первые елочные базары заработают в стране 20 декабря. Лесхозы уже провели значительную работу по подготовке к реализации новогодних деревьев, в том числе в кадках, а также букетов из веток хвойных деревьев", - сказал Валентин Шатравко.

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