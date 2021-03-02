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02 марта 2021, 17:05

Первые оценки уровней воздействий научных станций на воздушную среду Антарктики получили в НАН

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук Беларуси получены первые детальные оценки уровней антропогенных воздействий научных станций на воздушную среду Антарктики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Самый чистый континент на планете требует комплекса природоохранных мер при планировании и ведении научной деятельности, которая разрешена здесь в соответствии с Договором об Антарктике и Мадридским протоколом по охране окружающей среды, стороной которых является Беларусь. В настоящее время в Антарктиде насчитывается около 70 круглогодичных и сезонных научных станций, на которых проживает зимой около 1 тыс. человек. Летом население увеличивается до 5 тыс. человек. С учетом уникальной чистоты континента воздействия станций на природную среду Антарктиды не могут не учитываться", - отметили в пресс-службе.

В Институте природопользования НАН Беларуси заведующий лабораторией трансграничного загрязнения Сергей Какарека впервые выполнил детальную оценку выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от основных наземных источников поступления загрязняющих веществ в Антарктике - дизель-генераторных установок круглогодичных и сезонных научных станций. В его исследованиях показано, что антарктические станции весьма различны по уровням выбросов, по их значениям они были разделены на 7 групп. При этом установлено, что на 12 крупнейших станций приходится более трех четвертей всех выбросов на континенте.

Также оценены выбросы для различных территориальных выделов согласно схемам природного и биогеографического районирования Антарктиды. Согласно полученным результатам, 41% выбросов приходится на Восточную Антарктиду, 59% - на Западную. Наиболее высокая плотность выбросов - на Южных Оркнейских островах и Земле Адели.

"Проведенные исследования послужат основой для дальнейшего совершенствования оценок, моделирования и прогноза антропогенных воздействий и их последствий в Антарктике. Их результаты опубликованы в последнем номере авторитетного международного журнала Advances in Polar Science", - отметили в пресс-службе.

За численное моделирование распространения аэрозольно-газовых примесей в атмосфере Белорусской антарктической станции и установление тенденций их изменения за 30-летний период Сергей Какарека стал победителем конкурса "Топ-10 результатов деятельности ученых Национальной академии наук за 2020 год в области фундаментальных и прикладных исследований".-0-

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