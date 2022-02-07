7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые симптомы коронавирусной инфекции могут заметить стоматологи, сообщила доктор медицинских наук, профессор 3-й кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета Юлия Денисова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

"Первые симптомы коронавирусной инфекции могут проявляться во рту. И стоматологи могут быть первыми специалистами, которые это способны выявить", - сказала Юлия Денисова.

Она пояснила: речь идет об изменении слизистой, различных образованиях, в том числе афтах, язвочках, налете на языке, кандидозе или грибковых поражениях и многих других проявлениях в ротовой полости. "Поэтому нельзя забывать, что в период болезни и после ее окончания необходимо проводить гигиенические мероприятия. Регулярно, раз в 12 часов - утром и вечером - чистить зубы не менее 2 минут, чистить нужно и язык специальными средствами в виде скребка для языка или специальной щетки", - отметила доктор.

Она подчеркнула, что период после коронавирусной инфекции не является противопоказанием к стоматологическим манипуляциям, однако она может вызывать обострение хронических заболеваний, которые есть у пациента.-0-