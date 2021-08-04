Первые участники инициативы "Импульс единству" побывали в Минске и посетили Дворец Независимости

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На экскурсии во Дворце Независимости сегодня побывали участники инициативы "Импульс единству" - представители трудового коллектива одного из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны ОАО "Милкавита", передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснила журналистам депутат Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Ирина Довгало, идея организовать проект появилась после объявления Года народного единства. "Пошли замечательные инициативы, в том числе с мест. Одной из них было предложение трудового коллектива ОАО "Милкавита" провести проект - "Импульс единству", - отметила она. Парламентарий побывала на предприятии (самом крупном промышленном объекте в ее округе), пообщалась с работниками, в том числе на тему народного единства - что именно они вкладывают в это понятие, что означает для них быть едиными. "Многие говорили: для нас единство - это прежде всего гордость. Гордость за свою страну, за свою продукцию, потому что она самая лучшая (они в этом уверены и делают ее так, чтобы она действительно была самой лучшей), гордость за свои семьи, за успехи своих детей, - рассказала Ирина Довгало. - Многие говорили, что для них единство - это мир. Прошлый год оставил такие отпечатки, что люди хотят мира, сохранить мир".

В результате такого общения зародилась идея масштабного проекта "Импульс единству", который сейчас реализуется на уровне парламента. Депутаты в дискуссиях с избирателями рассуждают на тему народного единства и укрепляют его конкретными делами. Такими, например, как посещение знаковых объектов Беларуси.

Сегодня представители трудового коллектива "Милкавиты" побывали в здании, где расположен Совет Министров и Палата представителей, посетили Президентскую библиотеку и музей Великой Отечественной войны. "Поскольку год знаковый для нашей страны - 80-летие начала войны, мы хотим, чтобы люди знали и сохранили память и правду о войне. То, что мы передаем это новому поколению, - это тоже импульс единству", - обратила внимание депутат.

Однако главным и самым впечатляющим событием для участников сегодняшней поездки, безусловно, стало посещение символа белорусской государственности - Дворца Независимости.

"Нам посчастливилось приехать сюда. Посещение таких знаковых объектов Беларуси - это, конечно, дорогого стоит, потому что далеко не каждый человек может попасть и увидеть эти места, залы, узнать секреты "президентской кухни" - как он общается с высшими должностными лицами, мировыми главами, - отметила в беседе с журналистами заместитель генерального директора по кадровой, идеологической работе и общим вопросам Елена Лапова. - Люди запомнят это надолго, будут рассказывать коллегам. Уверена, что после такого посещения у каждого из них останется не только масса впечатлений, но они будут еще более убеждены, что наша страна идет правильным курсом и мы обязаны сохранить то, что у нас есть. Это наше богатство, наша история, наше наследие".

Говоря о своем восприятии Дворца Независимости, Елена Лапова подчеркнула, что считает его оплотом белорусской государственности. Она здесь уже во второй раз, но эмоций меньше не становится. "Когда входишь в большой зал приемов - просто перехватывает дыхание. Даже если бы я приезжала каждый год - находила бы для себя что-то новое. Фотографии меняются, на экскурсии рассказывают новые детали - то, о чем простой человек никогда бы не узнал. Таких вещей, о которых ты услышишь здесь, не узнаешь больше нигде", - призналась она.

Замдиректора обратила внимание, что работникам предприятия посчастливилось стать первооткрывателями проекта "Импульс единству". "Мы принимаем самое активное участие в общественно-политической жизни, поддерживаем существующий государственный курс, стараемся активно выражать свою позицию и стремимся к тому, чтобы наши люди имели возможность работать в комфортных условиях, стабильную зарплату и были уверены в завтрашнем дне", - сказала она.

Заведующая хозяйством ОАО "Милкавита" Татьяна Лютая признается, что интерьеры Дворца Независимости произвели на нее неизгладимое впечатление: "Это великолепие, красоту нельзя описать простыми словами. Меня переполняют эмоции, трудно их выразить, найти подходящие слова. Благодарна всем за то, что смогла сюда попасть, это увидеть. Буду рассказывать дочке, внучке о том, где я побывала". Она подчеркнула, что очень гордится наличием в Беларуси такого дворца и особенно тем, что он выполнен отечественными мастерами. "Это моя гордость. Мы много слышали, говорили об этом, но сейчас я увидела эту историю, мою Беларусь, воплощение наших мыслей, задумок, они рядом и их можно потрогать руками. Это, конечно, заслуга нашего народа, нашего руководства", - сказала она.

Однако были и такие участники экскурсии, кто остался не вполне "доволен". "Все очень красиво, не хватило только Президента. Хотелось бы с ним лично поздороваться, пожать руку", - с долей юмора отметил заместитель начальника управления по транспорту ОАО "Милкавита" Дмитрий Кравченко. На вопрос журналистов, что лично для него значит Дворец Независимости, Дмитрий уверенно отвечает: "Мощь и власть".

Реализацию проекта "Импульс единству" продолжат Ирина Довгало и другие парламентарии. Впереди еще множество мероприятий и дискуссий. Депутат надеется, что при общении в округах удастся собрать палитру мнений разных людей о том, что для них единство, и, возможно, в результате этой деятельности приблизиться к формулировке национальной идеи. "Надо уметь слушать и слышать друг друга. Это очень важно", - подчеркнула Ирина Довгало.-0-

Фото Сергея Шелега