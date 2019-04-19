Первый Белорусско-китайский медиафорум планируется провести в 2020 году

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый Белорусско-китайский медиафорум впервые пройдет в 2020 году в нашей стране. Такая договоренность достигнута во время встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого с заместителем руководителя Государственного управления радиовещания и телевидения Китайской Народной Республики Фань Вэйпином, сообщили БЕЛТА в посольстве нашей страны в КНР.

На встрече шла речь о расширении сотрудничества средств массовой информации, углублении прямого взаимодействия между телеканалами двух стран. "Стороны договорились об изучении вопроса организации пресс-тура белорусских журналистов в Китай в текущем году и проведении первого Белорусско-китайского медиафорума в Беларуси в 2020 году", - отметили в посольстве.

Кроме того, Кирилл Рудый обратил внимание на необходимость открытия в Беларуси корреспондентского пункта одной из телерадиокомпаний Китая.-0-