Первый день сдачи ЦТ по математике прошел без нарушений

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый день сдачи централизованного тестирования по математике прошел без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

Сдавать этот предмет планировали около 32,2 тыс. абитуриентов. "В первый день сдачи на ЦТ по математике не явились 1072 человека. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям один человек", - рассказал Юрий Миксюк.

Второй день сдачи ЦТ по математике пройдет 24 июня. Традиционно испытание начнется в 11.00.

Следующее ЦТ (по биологии) состоится 26 июня, по иностранному языку можно будет сдать ЦТ 28 июня, химии - 30 июня, физике - 2 июля, истории Беларуси - 4 июля, географии - 6 июля, всемирной истории (Новейшее время) - 8 июля.

Даты резервных дней - 14 и 16 июля (белорусский и русский языки), 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (Новейшее время). Сроки регистрации абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни - с 2 по 9 июля.

Всего на централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-