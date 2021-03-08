8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Идет повышение уровня мощности реакторной установки.

"В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259", - уточнили в пресс-службе.-0-