4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"4 октября в 18.20 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора. В настоящее время она составляет 360 МВт", - рассказали в пресс-службе.

Включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний, подчеркнули в Минэнерго.-0-

На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки