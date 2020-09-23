Первый этап белорусско-российского молодежного форума пройдет 25 сентября в формате видеоконференции

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап VIII Белорусско-российского молодежного форума пройдет 25 сентября в формате видеоконференции, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Александра Гончарова.

"Форум состоится в рамках программы VII Форума регионов Беларуси и России. Молодежный форум зарекомендовал себя как хорошая площадка для реализации потенциала молодого поколения двух стран. В этом году БРСМ совместно с Министерством образования Беларуси и Федеральным агентством по делам молодежи России приняли решение по проведению форума в два этапа. Первый с участием представителей молодежных организацией и общественных объединений Беларуси и России стартует 25 сентября. В Национальном пресс-центре будет идти трансляция видеоконференции посредством платформы ZOOM. Второй этап запланирован на декабрь", - рассказала Александра Гончарова.

Форум объединит 60 человек: по 30 от каждой стороны. В торжественном открытии примут участие лидеры БРСМ, ассоциации общественных объединений "Национальный совет молодежных и детских объединений России", а также почетные гости - представители Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России, Совета Республики и Федерального агентства по делам молодежи.

Затем начнет работу секция "Сохранение исторической памяти". Молодые политологи, законодатели, руководители общественных объединений выступят с докладами по темам "Современные подходы к сбережению исторической памяти", "Молодежные общественные инициативы в гражданско-патриотическом воспитании молодежи", "Взаимодействие молодежных парламентских организаций в деле сохранения объективной исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Формирование патриотических ценностей молодежи и сохранение преемственности поколений. Молодежный марафон "75", "Современные технологии в работе с детьми и подростками Музея Победы по сохранению исторической памяти", "Роль общественных организаций в формировании национальной исторической памяти детей и молодежи", "Опыт Волонтеров Победы в популяризации изучения истории Великой Отечественной войны".

"Представители белорусской стороны поделятся опытом реализации республиканского молодежного проекта "Поезд"#Беларусь. Моладзь. Натхненне". Будет рассмотрен вопрос "О работе Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России" и о реализации международного историко-культурологического проекта "Цифровая звезда", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Белорусско-российский молодежный форум проводится с 2013 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи и Национального совета молодежных и детских объединений России.-0-