22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый выпуск совместной магистратуры состоялся в БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественная церемония состоялась сегодня в БГУ. В напутственном слове ректор вуза Андрей Король назвал уникальным случаем получение двух дипломов ведущих вузов Беларуси и России. С его слов, данное событие войдет в историю БГУ, так как с совместной подготовки историков-магистрантов начинается новое направление в реализации программ двойных дипломов с различными зарубежными вузами.

Обладателями дипломов БГУ и МГУ стали белорусы Анна Близнюк и Роман Зубачев, а от России - Екатерина Патрина. В течение двух лет студенты проходили обучение на исторических факультетах БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова по совместной магистерской программе "История белорусской диаспоры". Она предполагает изучение особенностей развития диаспор, их современного состояния, места и роли белорусской диаспоры в мире, опыта межнационального взаимодействия народов Союзного государства, стран ближнего зарубежья, Европы и Америки.

Итогом обучения стала защита магистерских диссертаций. Они были посвящены белорусским общественным организациям Карелии XXI века, особенностям послевоенной миграции населения БССР как фактора формирования белорусской диаспоры Калининградской области, австрийскому вектору внешней политики Беларуси и взаимодействию с белорусской диаспорой в Австрии в конце XX - начале XXI веков. Все обучающиеся получили отличные оценки.

В настоящее время уже состоялся третий набор магистрантов на совместную программу.

Первый договор о научном, учебном и культурном сотрудничестве на современном этапе между БГУ и МГУ был подписан в 1995 году. В настоящее время партнерские отношения университетов развиваются в рамках ряда соглашений в области образования, науки и культуры. С 2018 года ежегодно проводятся традиционные дни дружбы БГУ и МГУ и Межуниверситетский форум Союзного государства Беларуси и России "Образование и наука в МГУ имени М.В. Ломоносова и БГУ: традиции и перспективы". В 2019 году учрежден Почетный знак дружбы БГУ и МГУ и создан совместный издательский проект - серия "Труды МГУ и БГУ".

В 2021 году факультет журналистики БГУ стал членом Центра евразийских медиаисследований МГУ имени М.В. Ломоносова, который объединяет интеллектуальный потенциал профильных факультетов вузов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).-0-

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