9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К голосованию на выборах Президента Беларуси нужно подходить с полной ответственностью. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

"К голосованию на выборах Президента нужно подходить с полной ответственностью. Это должен быть осознанный выбор избирателей, серьезный подход к организации выборов членами избирательных комиссий. Потому что сегодня от нашего решения зависит будущее страны, и здесь нельзя допускать ошибок", - подчеркнула Ольга Петрашова.

Сегодня депутат Палаты представителей работает наблюдателем. "Я наблюдатель на одном из избирательных участков своего округа в Могилеве. И я горжусь нашими жителями - никто не остается в стороне от выборов Президента. В течение всего дня люди активно приходят голосовать. Многие говорят, что для них важно сохранить и сберечь то, чего достигла наша страна", - рассказала Ольга Петрашова.

По словам депутата, для многих людей выборы - настоящий праздник. Поддерживать хорошее настроение помогают творческие выступления и работа выездной торговли. Нарушений на избирательном участке не было, жалоб не поступало. "Приятно, что у нас такие активные граждане. Здорово, что удалось сохранить и поддержать чувство настоящего праздника. Выборы объединили всю страну, это чувствуется на каждом избирательном участке".

Ольга Петрашова свой выбор сделала во время досрочного голосования. "Из-за того, что сегодня работаю наблюдателем, голосовала в досрочные дни. И подошла к этому очень ответственно, ведь выборы Президента - своеобразная оценка уже проделанной работы и дальнейшее ее развитие", - отметила депутат.-0-