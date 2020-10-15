Петрашова: самое важное сегодня - сохранение мира и порядка в нашей стране

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самое важное сегодня - это сохранение мира и порядка в нашей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Ольга Петрашова.

"Мы должны не допустить раскола в обществе, активно противодействовать дестабилизации общественно-политической ситуации в нашем мирном государстве. Сегодняшняя ситуация по-особому страшна своей циничностью. Молодые, прогрессивные люди, использующие самые современные грязные политические технологии, влияют уже не просто на своих сверстников, но даже и на пожилых людей. Считаю, стыдно использовать пенсионеров в грязных пиар-акциях. Они сегодня оказались пушечным мясом в больших играх. Сейчас идет большая политическая игра с огромными бюджетами и шахматными ходами. Почему должен страдать и быть разменной монетой пенсионер, который не видел в жизни никаких технологий и методов пиар-игры?" - задалась вопросом Ольга Петрашова.

Парламентарий отметила, что вчерашний спокойный Минск теперь наблюдает не мирные митинги и дворовые праздники, а горящие покрышки, перекрытия дорог. "Постоянные призывы с Запада стали нормой для Telegram-каналов, которые пытаются заблокировать нормальное функционирование экономических и социальных процессов в нашей стране. Такого мира и порядка хотят все те, кто призывает людей выходить на улицы? На мой взгляд, романтика летних шумных митингов прошла, и сегодня всем нам необходимо задуматься, что делать с этим всем хаосом на улицах и в головах белорусов и как жить дальше. Только обеспечив мир и порядок, путем взвешенных разумных реформ в рамках общенационального диалога мы сможем сохранить нашу независимую Беларусь", - заключила она.-0-