Петришенко абитуриентам: ЦТ - это честное соревнование

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с учебного предмета "Белорусский язык" стартовал этап централизованного тестирования. Пожелания и напутствия абитуриентам дал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В студенческом городке БГУ с самого утра особенно многолюдно: десятки молодых людей и девушек с волнением обсуждают предстоящий тест, листают справочники и учебники, пытаясь в последние минуты повторить темы, в которых не уверены. До вскрытия конвертов (в 11.00) уже за полтора часа зарегистрированным на ЦТ можно пройти в аудиторию, но большинство не спешат. А когда уже заходят, на лавочках их остаются ожидать самые стойкие родители - свое волнение они перекрывают чтением книг, играми в мобильном телефоне, словом, пытаются отвлечься.

Для прохождения ЦТ по белорусскому языку зарегистрировались 17,9 тыс. абитуриентов (в 2020 году было 18,5 тыс.). "Плюс на сдачу тестов на белорусском языке по другим предметам - математике, английскому, немецкому, французскому - заявились около 3,5 тыс. человек", - добавил Игорь Петришенко.

Кстати, на базе БГУ, как рассказали в администрации вуза, в этом году зарегистрировались для прохождения ЦТ по всем предметам примерно 10,8 тыс. ребят.

Наиболее массовыми учебными предметами ЦТ традиционно являются русский язык (более 50 тыс. человек) и математика (более 32 тыс.). Именно поэтому для комфорта абитуриентов сдача тестов распределена на 2 дня по каждому из этих предметов. Приходить нужно в каждый из этих дней только тем, кто имеет соответствующую дату по этим предметам в своем пропуске.

"Кроме того, чтобы было меньше передвижений и контактов, ребята могли зарегистрироваться на ЦТ в личном кабинете абитуриента. Многие так и сделали. И после успешной сдачи тестов через личный кабинет можно подать заявку для регистрации на подачу документов в то или иное высшее учебное заведение", - рассказал вице-премьер.

Напомнил он и о других новшествах этой вступительной кампании. В их числе - увеличено количество отмен ошибочных кратких ответов на тестовое задание в части В (с 2 до 4 ошибочных ответов); установлен запрет на внесение изменения в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение теста; выдача сертификатов централизованного тестирования будет осуществляться с 16 июля при обязательном предъявлении документа об образовании (например, школьного аттестата). Эта норма позволит минимизировать участие в ЦТ иных лиц, которые не ориентированы в текущем году на поступление в учреждения образования.

По мнению Игоря Петришенко, для ребят созданы все условия в пунктах ЦТ: проветривание аудиторий, антисептики, маски для тех, кто забыл свою. В самих тестах все в рамках школьной программы. "Ребята собраны, готовы к выполнению заданий. Кто учился, кто готовился, справится. ЦТ - это своеобразное соревнование, которое должно быть честным. И это проверка на стрессоустойчивость, демонстрация собственных знаний. Успешная сдача ЦТ - это кирпичик формирования квалифицированного специалиста, которые для нашей страны нужны", - сказал вице-премьер. Всем абитуриентам он пожелал успеха, собранности и честности прежде всего перед собой при выполнении тестов. А в случае, если набранных баллов окажется недостаточно, отчаиваться не стоит: еще продлен срок подачи документов в вузы сельхозпрофиля. В конце концов, можно пойти осваивать ту или иную профессию в среднее специальное учебное заведение, а на следующий год снова попробовать свои силы на ЦТ.

Более 150 работников Комитета государственного контроля следят за порядком на всех этапах вступительной кампании: ЦТ, приеме документов, проведении внутренних вступительных испытаний в учреждениях, зачислении абитуриентов в состав студентов, учащихся. В том числе, по словам заместителя начальника главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы - начальника управления контроля за работой социальной сферы КГК Виктора Бурло, сегодня на ЦТ по белорусскому языку задействовано свыше 50 работников Комитета госконтроля, которые работают в каждой из 682 аудиторий. В пунктах тестирования сделано все, чтобы бланки ответов и тестовых заданий попали в руки организационных комиссий нетронутыми. Проверена готовность пунктов тестирования: система пропуска, работа медпункта, организация мест для хранения личных вещей абитуриентов, организация жеребьевки для рассадки. Причем представитель КГК подчеркнул, что пропуск возможен только по оригиналу документа, удостоверяющего личность, никаких копий. Также нужен пропуск на сам предмет ЦТ, ручка. Никаких шпаргалок, мобильных телефонов - контролеры внимательно следят, чтобы абитуриенты не воспользовались какими-то носителями информации.

"С каждым годом количество выявляемых нарушений и недостатков уменьшается. В прошлом году за нарушения отстранены 14 человек, в том числе 10 - за мобильные телефоны, одна девушка - за шпаргалку", - сказал Виктор Бурло.

Также отдельное внимание уделяется справедливости распределения организационных комиссий по аудиториям - посредством жеребьевки в присутствии контролеров.

В целом пока каких-то замечаний к организации и проведению тестирования у КГК не было.-0-

Фото Рамиля Насибулина, Александра Хитрова