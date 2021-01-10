Петришенко: акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" дарит внимание, доброту и душевность. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"С учетом информатизации нашего общества, конечно, трансформируются и виды подарков. Сейчас преобладают в первую очередь компьютеры, ноутбуки, многофункциональные устройства, мультиборды. Но самое главное - внимание, доброта, душевность, искренность взрослых", - считает Игорь Петришенко.

По его мнению, акция "Наши дети" - самое искреннее, душевное мероприятие, которое проводится в стране уже на протяжении 25 лет. "Самое главное - не доводятся какие-то разнарядки, не даются какие-то дополнительные указания. Это идет по желанию", - подчеркнул вице-премьер.

Игорь Петришенко обратил внимание, что во время акции реализуются новые интересные проекты, которые не только инициируются взрослыми, но и загадываются детьми. "В эти праздники желания детей должны обязательно исполняться", - пожелал он.-0-