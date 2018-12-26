Петришенко: государство позаботится о самых лучших условиях для развития детей

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня поздравил с наступающими праздниками воспитанников Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями психофизического развития во время республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Игорь Петришенко отметил успехи воспитанников дома-интерната в различных творческих и спортивных мероприятиях - а таких немало. Он подчеркнул, что государство и впредь будет делать все необходимое для создания самых лучших, комфортных условий для жизни, учебы, творчества, занятий физкультурой и спортом всех белорусских детей.
Гость приехал в преддверие Нового года с подарками - от правительства учреждение получило два современных телевизора. Дети вручили ответный, рукотворный подарок.
Дом-интернат создан в 1932 году, и сегодня это учреждение заменило родительский дом для 281 человека.-0-
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