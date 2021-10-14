Петришенко: государство прилагает все усилия для максимальной поддержки многодетных семей

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство прилагает все усилия для максимальной поддержки многодетных семей. Об этом сегодня во время посещения многодетной семьи в Минске сказал журналистам заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Государство прилагает все усилия для максимальной поддержки многодетных семей. Буквально на днях подписаны два указа. Одним из них возраст детей, которым положена государственная субсидия, увеличен с 18 до 23 лет. Вторым документом расширены возможности использования семейного капитала. Кстати, в Беларуси эта программа очень активно реализуется, в рамках ее государство более $1 млрд направляет на поддержку многодетных семей, а их у нас более 116 тыс.", - сказал Игорь Петришенко.

В День матери вице-премьер побывал в гостях у семьи Розовских. Родители Ольга и Андрей воспитывают семерых сыновей в возрасте от 2,5 до 18 лет.

"Переступая порог этого дома, чувствуется аура семейной идиллии, доброты. Ребята с такой теплотой в глазах смотрят на маму и папу, - сказал Игорь Петришенко. - Сегодня старшему ребенку исполняется 18 лет. Мальчик учится на пекаря-кондитера. Он сам выбрал эту профессию. Еще один мальчишка нам продемонстрировал замечательные способности игры на фортепиано. Другие дети занимаются спортом, хореографией. Это говорит о том, что в семье воспитываются всесторонне развитые личности".

"В праздник всех матерей нашей страны хочу пожелать им здоровья, счастья, благополучия, чтобы дети радовали их успехами и достижениями", - добавил Игорь Петришенко.-0-

Фото Рамиля Насибулина