Петришенко и Мезенцев обсудили взаимодействие в Союзном государстве

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко провел встречу с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства. "По моему курируемому направлению все, что задается и задано в рамках Союзного государства, начиная от двух союзных программ по туризму и унификации в социально-трудовой сфере, успешно выполняется. Мы активно приступили к выработке соответствующих подходов еще до того, как программы были утверждены", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, Министерство труда и социальной защиты Беларуси по приглашению премьер-министра России Михаила Мишустина ознакомилось с цифровой платформой и изучило новые подходы к социальной защите граждан в России. "Это то, что мы будем унифицировать. Коллегия двух министерств спорта и туризма состоялась в Санкт-Петербурге. На следующей неделе министерства здравоохранения проводят коллегию. Также в планах провести совместные коллегии у министерств образования и культуры", - рассказал вице-премьер.

Также Игорь Петришенко затронул тему взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. "Для нас очень важно, чтобы все те институты, которые есть в рамках Союзного государства, постоянно и системно реагировали на эту ситуацию", - отметил Игорь Петришенко.

Помимо этого, участники встречи отметили важность темы геноцида советского народа во время Великой Отечественной войны. "Этой теме мы уделяем пристальное внимание. Наши генпрокуратуры активно взаимодействуют по данному направлению. Эту тему в повестке союзно-интеграционной проблематики всячески нужно активизировать и продвигать", - констатировал заместитель премьер-министра.-0-