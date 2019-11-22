Петришенко: личность Кастуся Калиновского должна объединять народы

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личность Кастуся Калиновского должна объединять народы. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко в Вильнюсе на торжественной церемонии перезахоронения участников восстания 1863-1864 годов, сообщает БЕЛТА.

"Сегодняшняя церемония - действительно исторический момент, одинаково важный для белорусского, литовского, польского, украинского и латвийского народов. События 1863-1864 годов, коснувшиеся сразу нескольких государств Восточной Европы, происходили и на наших землях. Большинство людей, которым мы сегодня отдаем дань памяти, - сыновья белорусской земли, связанные с ней общей судьбой. Для белорусов это не только воспоминания о прошлом, но и возможность оказать должный почет нашим предкам", - сказал Игорь Петришенко.

Деятельность Кастуся Калиновского связана с перерастанием белорусского национально-культурного движения в борьбу за белорусскую государственность в форме народовластия. Уже в то время декларировалась идея о политической субъектности Беларуси в отношениях со странами-соседями. "Знаково, что паролем повстанцев Кастуся Калиновского были слова: "Каго любіш? - Люблю Беларусь". Их заветы не утратили своей актуальности и нашли продолжение в главном девизе нашей страны - "За моцную і квітнеючую Беларусь", в нашей работе по созданию государства для народа", - отметил вице-премьер.

Память о Кастусе Калиновском увековечена в Беларуси: в Свислочи, где он учился, произведениях белорусских писателей, художников, скульпторов, названиях улиц белорусских городов, школах, а также в художественных фильмах, почтовых марках и даже партизанской бригаде, которая освобождала Беларусь от нацистов.

Когда литовцы еще в 2017 году высказали догадку, что найденные останки могут принадлежать участникам восстания, Беларусь включилась в процесс по их идентификации. Страны обменялись визитами экспертных групп. Белорусский язык присутствует в оформлении мемориала, где будут покоиться повстанцы. "Мы благодарны литовской стороне за проделанную работу и плодотворное сотрудничество, за возможность всем вместе быть здесь, в Вильнюсе, для чествования наших земляков", - добавил Игорь Петришенко.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в каждой стране есть свой образ Кастуся Калиновского, но эта историческая фигура не должна использоваться в политических целях. "Наоборот, эта та страница нашего совместного прошлого, которую мы должны ценить и которая нас объединяет сейчас и в будущем", - подчеркнул он.-0-