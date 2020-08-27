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Общество
27 августа 2020, 17:11

Петришенко: некоторые родители сами втягивают детей в участие в несанкционированных мероприятиях

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые родители сами втягивают детей в участие в несанкционированных мероприятиях, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня на заседании комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Маленькие дети и подростки, находящиеся в местах массового несанкционированного скопления людей, не подкрепленных соответствующей организационной поддержкой в силу их стихийного характера, подвергаются серьезной опасности. Достаточно вспомнить давку и гибель людей в переходе на Немиге. Наша задача - предпринять все усилия, чтобы не повторить таких трагедий, уберечь и защитить детей, оградить их от информационной, психологической и других опасностей, - сказал Игорь Петришенко. - К сожалению, некоторые родители далеко не всегда способны оценить степень опасности, которой подвергается их ребенок. А иногда и сами сознательно втягивают их в так называемую политическую деятельность".

По его словам, родителям важно помнить об ответственности, в том числе и административной, за ненадлежащее воспитание детей. "Мы видели, когда маленький мальчик идет по разделительной полосе проезжей части на несанкционированном мероприятии. Хотел бы напомнить, что есть Конвенция о правах ребенка. И государство взяло обязательство обеспечивать безопасность детей, которые проживают у нас в стране", - подчеркнул он.

Также вице-премьер рассказал, что события, происходящие в стране, показали серьезный рост влияния на граждан интернет-мессенджеров, и в первую очередь различных Telegram-каналов. "Подобные "источники информации" порой являются инструментом создания негативных инфоповодов, запугивания поддерживающих государство людей, постоянного вброса фейков, разжигающих недовольство граждан. Совершенно очевидно, что сегодня происходит серьезное информационное давление, манипулирование общественным сознанием, попытки дискредитировать власть и правоохранительные органы. При этом противодействовать указанным мессенджерам достаточно непросто", - пояснил он.

Игорь Петришенко отметил, что в основном приложение популярно у активных молодых интернет-пользователей, которые приходят на эту площадку за общением, в поисках самовыражения и так называемой виртуальной независимости. В действительности же авторы подобных платформ заинтересованы в простой манипуляции событиями.

Особую озабоченность, по словам вице-премьера, вызывает возможное вовлечение подростков в антиобщественную или деструктивную противоправную деятельность. Только за последние две недели выявлено более 700 несовершеннолетних, участвовавших в несанкционированных мероприятиях. Районными комиссиями по делам несовершеннолетних рассмотрены или приняты к рассмотрению 232 административных дела.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко
Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко

Как отметил вице-премьер, молодежь должна быть максимально загружена теми заданиями, которые даются в школе, а также вовлечена в спортивную и культурную жизнь. Все условия для этого предоставлены. "Есть много общественных организаций, спортивных секций, в которые мы намерены активно вовлекать подростков, склонных к тем или иным правонарушениям. Положительные результаты этой работы есть, и мы дальше намерены наращивать межведомственное взаимодействие. Здесь не только вопросы пресечения правонарушений. Это и работа комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительной системы. И конечно же, профилактическая работа Министерства образования, Министерства спорта и туризма и всех других заинтересованных, которые вовлечены в процесс воспитания наших детей. А этот процесс должен продолжаться в течение 24 часов ежесуточно", - подытожил Игорь Петришенко.-0-

Фото Андрея Покумейко

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