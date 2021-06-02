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02 июня 2021, 16:57

Петришенко: нужно добавить новизны "Купалью" в Александрии, сохранив национальный колорит

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

2 июня, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Нужно добавить новизны в программу республиканского праздника "Купалье" в Александрии, сохраняя при этом его национальный колорит. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник в Александрии - брендовый для страны. Потому важно добавлять новизну в его программу, сохраняя при этом национальный колорит фестиваля, - подчеркнул Игорь Петришенко. - До праздника осталось совсем немного времени, чуть больше месяца. Потому важно проработать все вопросы. Особое внимание нужно уделить соблюдению санитарно-эпидемического режима. В то же время местные власти и Могилевский облисполком должны быть готовы оперативно принимать все необходимые решения по организации масштабного праздника".

В этом году фестиваль будет длиться один день - 10 июля. Традиционно - на берегу реки Днепр в агрогородке Александрия Шкловского района. Сейчас здесь уже ведутся подготовительные работы - начало им положил Президент во время республиканского субботника.

"В этом году для гостей праздника мы подготовили много сюрпризов. Кроме традиционных площадок, таких как "Праздник книги", "Ярмарочные забавы", финал республиканского семейного сельскохозяйственного проекта "Властелин села", в афише праздника появится концерт-караоке, который будет посвящен Году малой родины. В его программе прозвучат песни белорусских исполнителей и коллективов, песни советской эстрады, которые очень полюбились людям, - отметил заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко.

Как подчеркнул Игорь Петришенко, необходимо внести что-то новое и в традиционный показ льняных коллекций от белорусских производителей. "Может быть, стоит подумать над тем, чтобы расширить список, добавить еще что-то кроме одежды из льна. Можно продемонстрировать вещи для подростков, последние тенденции белорусских предприятий легкой промышленности. У нас есть что показать", - подчеркнул заместитель премьер-министр.

Развлекательная программа в Александрии начнется в 11.00, официальное открытие мероприятия - в 17.00. Гала-концерт планируется начать в 21.00.

Для гостей и участников праздника готовят концерт "Люблю Беларусь". В нем примут участие коллективы и солисты национальных общественных объединений. Свои творческие программы презентуют обладатель медали Франциска Скорины Ольга Горничар, заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко, группа "Галасы ЗМеста".

В программе праздника также запланированы выставка "Зроблена ў Беларусi" одного из главных промышленных брендов нашей страны - Минского тракторного завода, "Свята кнiгi". В выставке-ярмарке "Ручнiк народного адзiнства" запланировано участие почти 60 мастеров из России и Украины. Разместятся торговые ряды - их длина составит 300 м, установят 30 торговых палаток, организуют 700 посадочных мест. Для отдыха гостей праздника будет работать семь зон с установкой мангалов, печей-казанов.

"Впервые на праздник в Александрии приедет настоящая жемчужина белорусского театра - обновленная труппа Купаловского театра. Это будет уникальная возможность для жителей агрогородка и гостей праздника в камерной обстановке посмотреть спектакль одного из лучших театров", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Для формирования квартала "Гандлёвая суполка" каждой из областей и городу Минску определены участки площадью по 900 кв.м - здесь каждый регион разместит торговые объекты производителей мясо-молочной отрасли, кондитерской, легкой промышленности и других предприятий.

"До этого мы провели три заседания оргкомитета, сегодня - непосредственно там, где будет проходить мероприятие. Все доложили о готовности. В дальнейшем будут дошлифовываться и достыковываться те элементы, которые необходимы, в том числе постановка гала-концерта. Все получили соответствующие дополнительные задачи. Они обеспечат их качественную реализацию. Чтобы потом мы все сказали - и оргкомитет, и зрители, и участники фестиваля - что мы сделали для себя хороший и запоминающийся праздник", - подчеркнул Игорь Петришенко.-0-

Фото Олега Фойницкого

На гала-концерт фестиваля "Купалье" в Александрии планируют продать около 2,5 тыс. билетов

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