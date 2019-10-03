Петришенко обсудил с главой ФИДЕ подготовку к Всемирной шахматной олимпиаде в Беларуси

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко обсудил с президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадием Дворковичем вопросы организации и проведения в Беларуси Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, а также Кубка мира по шахматам среди женщин (2020 год) и Кубка мира по шахматам среди мужчин (2021 год), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Во время встречи. Фото пресс-службы правительства

Всемирная шахматная олимпиада - крупнейшее командное соревнование шахматистов стран - членов ФИДЕ, которое проводится с 1927 года каждые два года. В ней принимают участие более 1000 спортсменов из 180 стран мира.

Обсуждались также вопросы развития шахмат в Беларуси, в том числе подготовки национальных квалифицированных судей по шахматам и получение ими международной квалификации, вопросы реализации проекта "Шахматы в школе".-0-