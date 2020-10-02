Петришенко - педагогам: государство видит и уважает ваш труд

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство уделяет большое внимание развитию сферы образования, труд педагогов в Беларуси ценят и уважают. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику - Дню учителя, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер подчеркнул, что в Беларуси замечательные педагоги, благодаря которым страна всегда гордилась высоким уровнем образования. "Этот уровень мы сохраняем. Да, было в 90-е годы, когда популярность, престиж профессии педагога по объективным причинам снизился, но потом мы все это наверстали. И тому, как почитается труд педагога в нашей стране, многие могут позавидовать. Мы этим гордимся", - сказал он.

Поздравляя учителей с праздником, Игорь Петришенко искренне поблагодарил их за труд, профессионализм и терпение. "И вдвойне хочу поблагодарить за то, что в сложную минуту пандемии, с которой мы столкнулись, вы не встали и не отошли в сторону. Вы остались на передовой, помогаете детям преодолеть волнение, страх, и сами вы преодолели этот страх. Самое главное, что мы не прервали учебный процесс и продолжаем учить детей, используя различные форматы. Огромное вам за это спасибо", - подчеркнул вице-премьер.

Он также отметил большое внимание со стороны государства к развитию сферы образования и к поддержке статуса учителей, престижности этой профессии. "Государство видит, уважает ваш труд и делает все возможное для того, чтобы и материальное стимулирование (учителей. - Прим. БЕЛТА), и материально-техническая база учреждений постоянно совершенствовались", - сказал заместитель главы правительства.

Отвечая на вопросы журналистов до начала мероприятия, Игорь Петришенко подчеркнул, что престиж профессии учителя растет из год в год, подтверждением чему является увеличивающийся конкурс на соответствующие специальности в вузах. "Это говорит само за себя. Мы хотим, чтобы наших детей учили очень подготовленные, квалифицированные, добрые, но требовательные педагоги. Этим критериям наши педагоги полностью соответствуют", - уверен он.

Что касается заработной платы учителей, то государство также совершает шаги, чтобы финансово поддержать талантливых педагогов. "Профессорско-преподавательский состав и учителя не обижены зарплатой. Постепенно до 2025 года мы выведем заработную плату учителей на 100% от уровня средней заработной платы по стране", - отметил Игорь Петришенко. Он упомянул и о поддержке молодых специалистов. В частности, о предоставлении им во внеочередном порядке арендного жилья.

Вместе с тем вице-премьер обратил внимание, что для качественного образования важен не только труд педагога, но и взаимоотношения между учеником, учителем и родителями. Только если они вместе находят общий язык, работают на результат, то можно вырастить детей грамотными специалистами и патриотами своей страны.-0-