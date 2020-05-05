Петришенко: побывав в Хатыни однажды, будешь вечно помнить о ценности жизни и мира

5 мая, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Надо бывать в таких местах памяти, как государственный мемориальный комплекс "Хатынь", чтобы сверять свою жизнь и поступки с тем, ради чего отдали свои жизни освободители белорусской земли, ради чего страдали невинные люди, убитые и замученные фашистами. Такое мнение высказал журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на торжественном мероприятии "День памяти" в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" - это и благодарности ветеранам, забота о них, и посещение мест памяти, - сказал Игорь Петришенко. - Одно из таких трагических воспоминаний - то, что хранит мемориальный комплекс "Хатынь". Под ногами каждого фашиста белорусская земля горела. Те сожженные деревни, которые не были восстановлены, - память о них сохранена здесь. Это чудовищная трагедия, незаживающая рана для нашей страны. И все, кто посещает это комплекс, не остаются равнодушны к тому, как здесь воплощено напоминание: мы не должны никогда допустить превосходство одной нации над другой".

Деревню Хатынь уже не найти на картах Беларуси: весной 1943 года она вместе с жителями была уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. На этом месте в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был создан мемориальный комплекс. Его колокола звонят по сей день над Беларусью, рассказывая всему миру о трагедии более чем 9 тыс. деревень и сел нашей Родины, которые разделили страшную судьбу Хатыни. Это символ народной скорби и призыв к тому, чтобы такое никогда не повторилось.

"Каждого третьего белорусская земля потеряла в той страшной войне. И с каждым годом добавляется все больше новых документальных фактов и свидетельств. Мы не переписывали историю в угоду кому-то, а твердо и свято почитали и почитаем подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Более 9,2 тыс. захоронений на белорусской земле - каждому мы уделяем постоянное внимание, круглогодично. Продолжаем поисковые работы. Приятно, что находим новые факты, родственников - приезжают люди из-за рубежа и искренне благодарят нашу страну, народ за то, что память их отцов и дедов, погибших в Беларуси, так ценится и уважается. Поэтому мы все вместе должны беречь историческую память и чаще бывать здесь, в "Хатыни", - заключил вице-премьер.

В наши дни в звон колоколов на месте сгоревших хат вливаются голоса посетителей комплекса. Его директор Артур Зельский рассказал: нынешний год внес коррективы, но в прошлом году посещаемость комплекса была 250 тыс. человек, из них примерно 70% - иностранцы, подавляющее большинство - россияне. Сейчас больше семейных экскурсий, не автобусных туров. Приезжают по зову души. И хотя посещение комплекса бесплатное, многие заказывают услугу экскурсовода.

"Если человек приехал, значит его подвигло что-то. Это главное. Надо органично встраивать в привычную работу эту новую тенденцию индивидуальных, семейных экскурсий. Привлекать и иностранных туристов, и своих, особенно школьников", - отметил Игорь Петришенко. Он поделился воспоминанием о том, как в седьмом классе впервые из Гомельской области приехал с классом на экскурсию, посещал Курган Славы и Хатынь. "Побывав здесь однажды, будешь помнить всегда, - убежден вице-премьер. - Поэтому в рамках факультатива, например, надо включать в программу школьников знакомство с этим комплексом. Такие места - вечные свидетели. Ведь ветераны, к сожалению, уходят. На сегодня их 4,8 тыс. в нашей стране, и делается все, чтобы они были окружены заботой и вниманием. Нашему поколению в плане патриотического воспитания повезло: мы имели возможность общаться с ветеранами. И сейчас еще есть такая возможность. Это надо, чтобы напитаться той энергетикой любви к жизни, гордостью за свою Родину".

Артур Зельский провел участников мероприятия по серым, в цвет пепла, железобетонным плитам, которыми выложена бывшая улица деревни, мимо обелисков, символизирующих обожженные печные трубы домов. Он рассказал, что строили мемориал всем миром. Гранит был привезен с карьеров Украины, белый мрамор - из России. Торжественное открытие мемориального комплекса "Хатынь" состоялось 5 июля 1969 года. Как тогда, так и сейчас в центре комплекса - более чем шестиметровая бронзовая скульптура "Непокоренный человек". Это собирательный образ белорусского крестьянина, который восстал живым из огня, вынес оттуда тело мертвого мальчика и несет его через годы, произнося вечное проклятие фашизму, проклятие любому злу на Земле. Прообразом послужил свидетель хатынской трагедии Иосиф Каминский, чудом оставшийся в живых. Он, обгоревший, израненный, выбрался из горящего сарая и среди трупов односельчан нашел изувеченное тело своего сына. Рядом со скульптурой - сомкнутые гранитные плиты, напоминающие крышу сарая, в котором каратели сожгли жителей Хатыни.

На территории комплекса находятся единственное в мире кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает об одной из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, но так и не восстановленных белорусских деревень. 186-я не возрожденная деревня - это сама Хатынь. На ветвях Древа жизни в алфавитном порядке перечислены названия 433 белорусских деревень, сожженных оккупантами вместе с жителями, но восстановленных после войны.

На мемориальной Стене памяти установлены памятные плиты с названиями 260 лагерей смерти и мест, где фашисты массово истребляли на территории Беларуси людей. Страшные цифры, рассказывающие о невинно убитых фашистами мальчиках и девочках в детских домах, размыты пеленой слез, без которых смотреть и слушать факты из уст экскурсовода невозможно.

В память о погибших горит Вечный огонь. К нему участники мероприятия возложили цветы и, склонив головы, почтили память погибших минутой молчания.

Еще один венок памяти, только мраморный, на века лег на братскую могилу. На одной его стороне высечено символическое обращение погибших к живым с просьбой беречь мир и покой на Земле: "Люди добрые, помните: любили мы жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне. Наша просьба ко всем: пусть скорбь и печаль обратятся в мужество ваше и силу, чтобы смогли вы утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы отныне нигде и никогда в вихре пожаров жизнь не умирала!". С другой стороны венка - ответ живых погибшим: "Родные вы наши. Головы в скорби великой склонив, стоим перед вами. Вы не покорились фашистским убийцам в черные дни лихолетья. Вы приняли смерть, но пламя любви к Родине нашей советской вовек не погаснет. Память о вас в народе бессмертна, как вечна наша Земля и вечно яркое солнце над нею".-0-