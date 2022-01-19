Петришенко проинспектировал ход строительства объектов детского технопарка

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко посетил строящиеся объекты Национального детского технопарка в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный детский технопарк в соответствии с поручением главы государства функционирует с 1 января 2021 года. В инфраструктуре предусмотрены школа, учебно-лабораторный корпус и общежитие на 300 мест.

"В ноябре прошлого года мы посещали эту площадку, тогда еще велись соответствующие работы в учебном лабораторном корпусе. Сегодня мы увидели, что эти работы ведутся опережающими темпами. Сейчас здесь идут общестроительные работы, разводка коммуникаций. Основная проблема, на которую мы обратили внимание и определили для этого более сжатые сроки, чтобы мы могли законтрактовать необходимое для оснащения корпуса оборудование. Кроме того, мы оценили, какими темпами ведутся работы по строительству общежития для проживания детей, которые будут учиться в детском технопарке, и другую инфраструктуру, предусмотренную проектными документами. Как нас заверили строители, все необходимые процедуры, связанные с подготовкой документации, заключением экспертизы пройдены, поэтому надеемся, что в установленные сроки все будет сделано и вся материально-техническая база для детского технопарка будет создана", - рассказал Игорь Петришенко.

Запланированные сроки сдачи объектов - 1 января 2023 года. "Однако мы будем стараться закончить работы досрочно, чтобы традиционно в День знаний технопарк уже начал функционировать в полном формате и мог принять обучающихся в учебно-лабораторном корпусе и общежитии", - пояснил вице-премьер.

Учебно-лабораторный корпус включает учебные лаборатории, фаблаб, выставочный павильон, административный блок. На сегодня выполнены работы по устройству монолитного каркаса здания и монтажу металлоконструкций, витражей. Завершается кладка наружных и внутренних стен. Ведутся штукатурные и черновые сантехнические и электромонтажные работы. Осуществляется закупка технологического оборудования.

По общежитию предусматривается возведение комплекса, состоящего из жилой части и досугового центра. Основой планировки жилого корпуса являются жилые блоки, состоящие из спальных комнат, прихожей и санузлов. Проект общежития разработан по принципу сочетания в едином комплексе удобной среды для учебы, труда и отдыха с обеспечением культурного и спортивного досуга.

В состав досугового центра будут входить помещения общественного питания (столовая на 200 посадочных мест, буфет, физкультурно-оздоровительные помещения, в том числе игровой спортзал, тренажерный зал, раздевалки). На втором этаже досугового центра расположен актовый зал, помещения библиотеки, зоны коворкинга.

В настоящее время на строительстве общежития установлен башенный кран, ведутся работы по устройству фундаментов, осуществляется прокладка сетей канализации.

С 1 сентября 2021 года введен в эксплуатацию один из объектов детского технопарка - средняя школа №225 на 750 мест. С начала учебного года в ней обучаются свыше 420 детей, проживающих микрорайоне Магистр. С января этого года в ней стали заниматься по общеобразовательным предметам 40 учащихся технопарка в ходе первой в этом году образовательной смены.

В прошлом году в технопарке состоялось девять образовательных смен продолжительностью 24 дня каждая, в рамках которых прошли обучение 290 учащихся 9-11-х классов учреждений общего среднего образования, отобранных из 1209 претендентов. То есть конкурс на обучение в технопарке в среднем составил четыре человека на место. "Это свидетельствует о том, что у нас есть очень много талантливых детей. Сюда отбираются самые лучшие - это определенный стимул реализовать свои подходы, познания в определенных технологических решениях, проектах, которые они здесь воплощают по своим направлениям", - сказал Игорь Петришенко.

Образовательный процесс в технопарке осуществляется по направлениям "зеленая химия", "информационные и компьютерные технологии", "робототехника", "инженерная экология". В дальнейшем перечень направлений будет расширяться. "После зимних каникул обучающиеся детского технопарка занимаются в этой школе. Мы с ними обсудили, как идет преподавание тех предметов, которые они должны усвоить в рамках средней школы. Ребята отметили, что полностью удовлетворены качеством обучения. Также с ними поговорили о том, оправдались ли их надежды и ожидания насчет того, что хотели получить в рамках образовательной программы в детском технопарке", - констатировал вице-премьер.

За прошлый год учащиеся всех образовательных смен разработали 242 проекта - индивидуальных и групповых, исследовательского или изобретательского характера. Помимо этого, все 12 учащихся выпускных классов, прошедших обучение в технопарке в первом полугодии 2021 года, поступили в учреждения высшего образования страны по направлениям обучения в технопарке. "Это говорит о том, что мы должны и дальше развивать и совершенствовать подготовку талантливых детей. Мы будем расширять здесь программу обучения, дооснащать лаборатории, которые будут гибко трансформироваться под развитие тех или иных направлений, технологий с учетом актуальности для белорусской экономики, научной сферы. Надеемся, что в дальнейшем ученики, пройдя обучение в детском технопарке, будут дальше реализовывать свои способности", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

Для проведения занятий привлекаются лучшие педагогические работники из числа профессорско-преподавательского состава указанных учреждений. Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию учащихся, их профориентации, формированию мотивации получить профессиональное образование и в дальнейшем работать в своей стране Беларуси.

Во время общения с ребятами зашел разговор про актуальный для белорусского общества вопрос - обсуждение изменений и дополнений в Основной закон. "Приятно, что ребята в девятом, десятом и одиннадцатом классах говорят, что знают об этом процессе. Отдельные моменты они тоже обсуждали и с родителями, поскольку по Конституции жить нам всем, особенно молодому поколению", - заключил Игорь Петришенко.-0-

Фото Андрея Покумейко