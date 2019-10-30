Петришенко раскритиковал кореличские власти за ситуацию с семьей, где дети не ходили в школу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на заседании коллегии Министерства образования раскритиковал действия властей Кореличского района в ситуации с семьей, где дети полтора месяца не ходили в школу, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Петришенко прокомментировал ситуацию с семьей Бабакулыевых в Кореличском районе. "Полтора месяца дети не посещают школу, а местные власти эту проблему стараются не замечать. Пришлось из Минска направлять для разрешения этой ситуации членов Национальной комиссии по правам ребенка", - напомнил вице-премьер.

Нацкомиссия разобралась в ситуации: дети из семьи в Кореличском районе 25 октября вернутся в школу Сегодня члены Национальной комиссии по правам ребенка побывали в Кореличском районе в семье Бабакулыевых, чьи дети больше месяца не ходили в школу. Принято решение, что с завтрашнего дня они вновь будут ее посещать.

"Семье была оказана материальная помощь, дети сегодня в школе. Но у меня возникает вопрос: где были местные власти? Неужели надо по каждому такому случаю направлять комиссии из Минска?", - задался вопросами Игорь Петришенко.

Он попросил дать принципиальную оценку действиям, а, вернее, бездействию местных властей и служб, начиная от школы и заканчивая отделом и управлением образования". Как стало известно на коллегии, это уже сделано.

24 октября члены Национальной комиссии по правам ребенка побывали в Кореличском районе в семье Бабакулыевых, чьи дети больше месяца не ходили в школу. Им удалось достигнуть договоренности с отцом, что с 25 октября дети будут вновь посещать учебно-педагогический комплекс в Турце.

Ребят отвезли в магазин и купили для них за счет общественных объединений Кореличского района необходимые канцтовары, одежду. Детям привезли и комплекты учебников. Школе было поручено в обязательном порядке провести с детьми дополнительные занятия, чтобы не было отставания по учебной программе. Кроме того, отец и мать согласились принять помощь, которая им положена к началу учебного года от хозяйства и по линии социальной защиты. Прорабатывается вопрос с трудоустройством главы семейства.

Национальная комиссия проанализировала работу местных властей по урегулированию ситуации.-0-